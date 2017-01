Non finanziamo chi finanzia la vivisezione

Di tutte le cose negative che contraddistinguono i nostri tempi moderni una sola appare positiva: la maggiore sensibilità che la gente ha sviluppato nei confronti degli animali. Risultano allora sconcertanti le parole primordiali usate dal presidente dell'Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro), Niccolò Contucci a difesa della sperimentazione animale che sono apparse sul quotidiano Il Foglio. In altre parole costui afferma che il tentativo di fermare o quantomeno limitare le pratiche di tortura sugli animali sono controproducenti alla ricerca sul cancro: "non c'è alternativa ai modelli animali" ha affermato. Scavando più a fondo la verità però emerge. I fondi raccolti da Telethon, Reserach4life, Università, Ospedali e via dicendo servono soprattutto a pagare 5mila ricercatori senza i cui finanziamenti dovrebbero smettere le loro dubbia attività di ricerca. Si tirano in ballo, insomma, molti posti di lavoro da mantenere senza parlare delle medicine vendute a carissimo prezzo dalle aziende farmaceutiche. Stipendi, cattedre, interessi personali. Contucci continua il suo ragionamento dicendo che bisogna "abbandonare l'etica sugli animali", che essa è "controproducente per gli interessi degli ammalati".

La Commissione Europea in questo è stata molto più lungimirante riprendendo l'Italia circa l'utilità di queste pratiche barbare ed inutili. E' proprio vero, l'Italia è solo un Paese che ormai è caduto così in basso da pensare solo alla propria "panza", la logica è solo quella del "tengo famiglia". La ricerca non c'entra nulla: tutti devono essere mantenuti; il ricatto sono i licenziamenti, non la ricerca, caro Contucci. E non lo dico io, ma sperimentazioni scientifiche a cui Lei si dovrebbe attenere e documentare. Basta che si legga un giornale divulgativo come Focus dove sono riportate le prove dell'inutilità delle sperimentazioni sugli animali: "il margine d'errore dei computer è uguale o minore di quello ottenuto con gli animali", dice la rivista. Sì perché ormai uno dei primi studi su come eliminare gli sperimenti sugli animali risale al lontano 1959. I due scienziati inglesi William Russell e Rex Burch proposero di seguire le "tre R", ovvero Reduction, Refinement e Replacement (Riduzione, Finezza, Sostituzione): nel primo caso si tratta di diminuire gli esemplari animali, nel secondo di trattarli meglio e nella terza di optare per gli altri metodi. Dopo oltre 50 anni è decisamente il caso di passare all'ultima fase.

Si aggiorni inoltre, caro direttore, sulle ultime innovazioni riportate sul Journal of the American Medical Association in cui si dice che fin dal 2006 è stato provato scientificamente che far soffrire inutilmente gli animali non serve a nulla per la ricerca sul cancro. A nulla. Il Scientific American (1997) ha definito "i modelli animali nel migliore dei casi sono una buona imitazione delle condizioni umane, ma nessuna teoria può essere approvata o respinta sulla base di una analogia". Il BMJ (28/02/2004) ha pubblicato un lavoro di un gruppo interdisciplinare di ricercatori, che conclude sulla "inattendibilità dei test condotti su animali", "spesso dannosi" e comunque da "sospendere fino a quando non saranno validati". Sempre il BMJ in questi ultimi anni, ha adottato la scelta editoriale di non pubblicare articoli di studi di ricerca condotti su animali. La rivista Nature (2005) definisce la ricerca su animali "cattiva scienza perché non predittiva per l'uomo". L'elenco sarebbe infinito.

La prossima volta che deciderete, cari lettori, di dare soldi a queste associazioni sappiate quanto meno che le loro ricerche non servono per migliorare la salute degli ammalati ma invece servono a mantenere migliaia di ricercatori e pseudo docenti universitari.

Da ultimo ho letto lo straordinario lavoro che hanno fatto i cani antivalanga in occasione della tragedia dell'albergo di Rigopiano. Senza di loro non si sarebbero potuti estrarre e intercettare le grida dei bambini sommersi dalla valanga.

Auguro che non succeda a lei un caso del genere, Contucci, perché essere salvato da un animale sarebbe un affronto che non potrebbe sopportare.