"Non sei gradita". Ragazza cinese costretta a scendere dal bus Torino-Cuneo per la paura del Coronavirus

"Non sei una persona gradita". La paura del coronavirus è molta tra le persone e a farne le spese è una giovane cinesce, che viaggiava a bordo di un autobus tra Cuneo e Torino ed è stata costretta a scendere durante il viaggio per le accuse ricevute. La ragazza, che non avrebbe padronanza delle lingua italiana, non ha sporto denuncia ma ha riferito l'episodio alla comunità cinese di Torino, come raccontato dalla sindaca della città, Chiara Appendino. La sindaca, proprio lunedì, ha mangiato in un ristorante cinese della città in segno di solidarietà.

Ragazza cinese costretta a scendere dal bus Torino-Cuneo: le parole dell'Appendino

"Mi è stato evidenziato il caso di una ragazza, così mi è stato raccontato, che non si è sentita una presenza gradita su un autobus - ha spiegato Appendino sull'accaduto - ma rispetto ad altre città non abbiamo avuto episodi forti e di questo voglio ringraziare i torinesi. In città non abbiamo avuto episodi di razzismo, detto questo, il periodo di convivenza con quello che sta succedendo a livello globale non sarà breve. L'invito a tutti, quindi, è di adottare gli strumenti necessari ma di non cadere nella psicosi perché questo non aiuta".