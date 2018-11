Non si è vaccinata, ostetrica licenziata. Il caso di Macerata. Video

Senza le vaccinazioni l’ostetrica sarebbe come un camionista senza patente, con questo esempio Alessandro Maccioni, direttore generale dell’Area Vasta 3 spiega il provvedimento, o meglio la determina, con cui ha licenziato una dipendente nel reparto di ostetricia ginecologia di un ospedale del Maceratese. Da quanto emerge la direzione sanitaria avrebbe chiesto più volte all’operatrice di mettersi in regola. L’ultima volta dandole 20 giorni di tempo per vaccinarsi. Poi è scattato il licenziamento come prevede la delibera regionale del maggio 2017 che recepisce il piano vaccinale nazionale