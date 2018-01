Non si presenta al matrimonio: per vendetta lei lo picchia

"Doveva sposarmi, ma non si è presentato in Comune" racconta lei sulla pagine de IlGiorno. Non era la prima volta che il fidanzato, 30enne di cui non si conosce il nome, dopo averle fatto mille promesse, aver prenotato la Chiesa e il ristorante, aveva cambiato idea riguardo al matrimonio. Ma Anna, la 38enne di origine siciliane, lo aveva perdonato.

Questa sembrava la volta buona. Tutto era pronto e deciso. Tutto tranne il futuro marito, che ha deciso di non presentarsi al Comune di Reggio Emilia per firmare le pratiche delle nozze. Ma questa volta Anna “non ci ha visto più” e ha deciso di attuare la sua vendetta.

Ha dato appuntamento al suo “ fidanzato" in un centro commerciale, e vestita come una Vedova Nera, ha iniziato ad inveire contro il suo ex compagno, chiedendo indietro tutti i soldi che lei, ancora una volta, aveva anticipato per il matrimonio.

L’uomo si è allora nascosto dietro un’agente di sicurezza, ma la donna è riuscita ad afferrarlo per il cappuccio, tirandogli calci e pugni fino a farlo scappare.