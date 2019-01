Nonnismo su allieva pilota: picchiata e buttata in acqua dai compagni

Allieva pilota militare denuncia: 'Picchiata, vittima di nonnismo'

Lo chiamano il "battesimo del volo". E' il rito di fine corso nella Scuola di Volo di Latina. Un rito che non risparmia nessuno, nemmeno le allieve donne. Lo sostiene un ex allieva pilota, la veneziana Giulia Jasmine Schiff, 20 anni, e lo mostra un video pubblicato dal Corriere della Sera nel quale si vede la ragazza colpita in testa, picchiata e buttata in una piscina dai compagni.

Dopo la denuncia l'allieva pilota viene espulsa

Nel video si vede la ragazza essere prima sollevata da terra e sbattuta più volte di testa contro l'ala di un aereo, poi gettata con forza in piscina. Dopo le sue proteste, al rientro da Pozzuoli, sarebbero iniziate le punizioni, fino all'espulsione avvenuta il 6 settembre scorso. Sul caso indaga la procura militare di Roma. La pm Antonella Masala ha aperto un fascicolo che vede già diversi indagati.

Trenta: "Chiesti chiarimenti sull'episodio di nonnismo"

Il ministro delle Difesa, Elisabetta Trenta, ha chiesto immediatamente chiarimenti allo Stato Maggiore dell'Aeronautica sull'episodio di nonnismo denunciato dal Corriere della Sera. E' quanto si apprende da fonti del ministero della Difesa. "E' un fatto gravissimo - ha detto il ministro parlando al suo staff prima di partire per l'Aquila - e lo sto seguendo con attenzione. C'e una indagine in corso e chi deve pagare, paghera'".