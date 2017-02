Nordcorea: gli ultimi momenti di Kim Jong-nam. Il video della morte

E' stato pubblicato su Youtube un video che mostra l'aggressione subita da Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un ucciso lunedì scorso all'aeroporto di Kuala Lumpur. Nel filmato, della durata di poco più di 5 minuti e diffuso dall'emittente televisiva giapponese Fuji TV, si vede un uomo, presumibilmente Kim, che zainetto in spalla entra nella hall dell'aeroporto e guarda l'orario del volo prima di avvicinarsi al check-in.

Ad un certo punto una donna con i capelli lunghi fino alle spalle, maglietta bianca e jeans, afferra Kim Jong-nam alle spalle e gli copre il volto con una sorta di panno. Quindi rapidamente si allontana insieme ad un'altra donna che gli si era avvicinata dalla direzione opposta. Il video è delle telecamere a circuito chiuso dell'aeroporto malese e le immagini dell'aggressione non sono molto chiare, tuttavia la donna che ha assalito alle spalle Kim assomiglia a Doan Thi Huong, la 28enne in possesso di un passaporto vietnamita fermata mercoledì e riconosciuta per aver indosso la maglietta con la scritta "Lol".

Pochi secondi dopo l'attacco, il filmato mostra un Kim stordito da quello che è successo che cammina rapidamente verso un banco informazioni e, gesticolando con entrambi le mani sul volto come per spiegare quello che gli è successo, parla con due guardie della sicurezza. Questi lo conducono, senza alcun aiuto, nel presidio medico dell'aeroporto dove la situazione precipita. Morirà nel trasporto verso l'ospedale.