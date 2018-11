Norvegia: collisione tra nave militare e petroliera, 8 feriti

Una fregata della Marina norvegese e' entrata in collisione con una petroliera maltese nel fiordo di Hjelte vicino a Bergen. Otto militari sono rimasti lievemente feriti e l'intero equipaggio della "KNM Helge Ingstad", che stava rientrando alla base dopo l'esercitazione Nato "Trident Juncture", e' stato sbarcato. Nessun danno per i 23 marittimi a bordo della petroliera "Sola TS", di 62.000 tonnellate di stazza.

La Marina ha avviato operazioni per scongiurare l'affondamento della fregata, rimorchiata nei pressi della costa dopo aver imbarcato molta a causa di una grossa falla apertasi nella chiglia. Nell'incidente un serbatoio dell'unita' militare, contenente 10 metri cubi di combustibile per elicotteri, si e' lesionato e c'e' stato uno sversamento in mare, la cui portata non e' stata ancora determinata dalle autorita'. Sono entrate in azione chiatte per contenere la dispersione degli idrocarburi nelle acque del fiordo, che si trova lungo una rotta marittima molto trafficata.