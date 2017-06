Notre Dame: l'aggressore era giornalista. C'è il video del giuramento a Isis

L'uomo che ha aggredito a martellate alle spalle un agente di polizia Notre Dame, prima di essere ferito dai colleghi del poliziotto, si chiama Farid Ikken, nato nel gennaio 1977 in Algeria. Frequentava un corso di dottorato a Metz in Giornalismo, la sua professione nel Paese natale, da dove era arrivato nel 2014. Da qui tra il 2015 ed il 2016 si e' spostato a Val d'Oise per seguire il supervisore della sua tesi sui media in Nord Africa che si era trasferito a Parigi. Lo riferisce la rete Tf1 secondo la quale nella perquisizione nella sua abitazione a Cergy-Pontoise, nel Val d'Oise, dipartimento a nord di Parigi, e' stato trovato un video di giuramento di fedelta' all'Isis in cui preannunciava il suo attacco odierno.

La rete Lci ha confermato che Ikken era ignoto alle forze dell'ordine a differenza degli altri autori di attentati in Francia in nome dell'Isis, che avevano tuti un backgorund criminale, anticamera della radicalizzazione. Da ultimo il 20 aprile, Karim Cheurfi, che uccise l'agente Xavier Jugele agli Champs Elysees, prima di essere eliminato, era da tempo seganalato ai servizi di sicurezza interna, il Dgsi.