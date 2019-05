Novara: bimbo ucciso, il compagno della madre tenta il suicidio in carcere

Ha tentato il suicidio nel carcere di Novara Nicholas Musi, il 23enne arrestato con l'accusa di omicidio perla morte del figlio della compagna, il piccolo Leonardo di appena due anni. L'uomo, verso la mezzanotte di ieri, ha tentato di togliersi la vita provando ad impiccarsi con un lenzuolo alle inferriate della propria cella ma è stato salvato in extremis dalla polizia penitenziaria. A dare la notizia è Leo Beneduci, Segretario Generale dell'O.S.AP.P (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).

"E' l'ennesimo episodio che dimostra quanto e come l'attenzione dei Poliziotti Penitenziari in servizio nelle carceri Italiane - commenta il segretario dell'Osapp Beneduci - sia rivolta a scongiurare che i soggetti detenuti possano portare a termine qualsivoglia azione di auto-eterolesionismo e tutto ciò indipendentemente dalle qualità e dalle tipologie dei soggetti che se ne rendono responsabili, a dimostrazione che proprio grazie alla polizia penitenziaria nonostante la povertà dei mezzi e degli organici, la vetustà delle infrastrutture e la insalubrità di molti degli attuali ambiti penitenziari, nelle carceri italiane vige un permanente stato di legalità e di rispetto umano per gli individui''.

''Purtroppo - conclude Beneduci - malgrado un impegno e una professionalità pressoché costanti non sempre viene riconosciuto ai poliziotti penitenziari l'alto valore del proprio lavoro per cui il nostro auspicio è che anche in ragione di episodi quali quello di Novara pervengano agli appartenenti al Corpo da parte dell'attuale governo concrete attestazioni di stima e di rispetto che ne favoriscano la meritata evoluzione verso una organizzazione ed una dotazione organica maggiormente consone".