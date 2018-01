Novara, Omicidio: una donna e' stata uccisa questa mattina in un'abitazione di Sozzago, piccolo centro del Novarese: si tratta di Sara Pasquali, 45enne originaria del Biellese, forse massacrata di botte dal compagno, G. L., classe 1961, che e' stato fermato dai Carabinieri. L'uomo aveva avuto precedenti penali per atti di violenza, sia nei confronti della compagna che della madre, ma in piu' di una occasione la donna uccisa aveva preso le sue difese.