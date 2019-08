Novara, "nella vita meglio farsi la propria". Il video social dopo l'omicidio

“Come ben sapete io ho fatto una cazzata e ora sto pensando a come suicidarmi. Ma il mio obiettivo era far vedere alla gente che per amore non bisogna mai intromettersi nelle faccende altrui. E meglio pensare a se stessi e non intromettersi nelle relazioni altrui, farsi la propria vita, senza tener nascosto tutto al migliore amico. Yoan ha sbagliato tutto dalla A alla Z..''”. Inizia così il video di Alberto Pastore, operaio 23enne di Cureggio (Novara), video postato sul proprio profilo Instagram da Pastore dopo aver accoltellato in strada, al termine di una lite in un piazzale alla periferia di Comignago (Novara), il coetaneo, Yoan Leonardi.

L’omicida ha ucciso l’amico, avendolo lasciato prima rantolante e scappando in auto. Pastore e' stato preso dai carabinieri dopo un breve inseguimento, ma prima si era auto-denunciato con un post e un video sui social, rivelando i motivi dell'aggressione. I due giovani erano arrivati sul piazzale con la stessa auto, dopo avere fatto un giro insieme, secondo quanto e' stato ricostruito dagli investigatori. Quando sono scesi dalla vettura, la situazione e' degenerata. L'allarme e la richiesta di soccorsi li ha dati un automobilista di passaggio, che ha assistito alla scena. Due vite distrutte, anzi tre perche' la ragazza, che faceva coppia con Alberto ma forse aveva qualcosa di piu' di un'amicizia con Yoan, restera' comunque segnata da questa vicenda terribile.



Pastore si e' incontrato con Leonardi, anche lui un operaio, per un 'chiarimento' nel cuore della notte, vicino a un pub di Comignago, il paese della vittima, nel piazzale dell'ex Museo dell'Aeroplano. Un luogo non lontano dalla parte piu' a sud del lago Maggiore. Tra i due, dopo la violenza nelle parole, le accuse, gli insulti, e' spuntato il coltello dell'omicida e Yoan e' caduto, colpito a morte, sotto gli occhi dell'amico assassino. Che il movente sia passionale, e' stato lo stesso Alberto a raccontarlo. Mentre fuggiva in auto dopo l'accoltellamento, ha postato un messaggio su Facebook dopo il video su Instagram, in cui ha spiegato le motivazioni del suo gesto. Nel video, girato mentre era alla volante della sua auto, parla, con calma incredibile, tra l'altro mostrando di non sapere che Yoan era spirato tra le mani dei soccorritori del 118.

Dopo il filmato, sulla sua pagina Facebook Pastore ha ripetuto: ''Voglio scusarmi ho fatto una c... per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro... Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore piu' grande e' questo... E' stata colpa di Yoan".



Il 23 enne di Borgomanero ha aggiunto le scuse per "la zia, il nonno e V. che mi e' sempre stata vicina da quando ci conosciamo da bambini". Ma senza mostrare pentimento. Dopo aver accoltellato l'amico, aveva preso in auto l'autostrada A26 Voltri-Sempione a Castelletto Ticino, con chissa' quali propositi, ma la sua corsa e' durata molto poco. Inseguito dai carabinieri, ha perso il controllo della macchina che si e' schiantata contro un muretto e il 23 enne e' stato raggiunto e ammanettato. Alberto Pastore e' stato portato alla caserma della Compagnia di Arona (Novara) dei carabinieri, a disposizione del pm che conduce le indagini. Dopo che si e' diffusa la notizia, l'account Facebook dell'omicida e' stato subissato di commenti. "Hai ucciso un ragazzo e la chiami una c...", e' l'indignazione di una donna che riassume molti altri interventi.