Proseguono a Trecate, nel novarese, le indagini dei carabinieri per far luce sulla morte di una donna di 39 anni, uccisa a coltellate nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi è stato il compagno della donna che in questo momento si trova in caserma per essere ascoltato, così come altri testimoni. I vicini di casa della coppia nella notte avrebbero sentito una violenta litigata tra i due.