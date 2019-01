November Road, Lou Berney racconta la mafia Usa e l'omicidio di Kennedy

In uscita il 17 gennaio per Harper Collins "November Road", romanzo di Lou Berney. Un crime suggestivo, incentrato su un disperato inseguimento attraverso gli Stati Uniti.

ANTEPRIMA DEL LIBRO "NOVEMBER ROAD" di Lou Berney

Frank Guidry, membro fedele della mafia di New Orleans, ha imparato che tutti sono sacrificabili. E anche il suo turno arriva, perché sa troppe cose sul crimine del secolo: l’assassinio del presidente John F. Kennedy. A poche ore dalla tragedia – con minime possibilità di salvarsi – si dirige verso Las Vegas per incontrare chi potrebbe aiutarlo a sparire. Sa che la prima regola della fuga è non fermarsi, ma quando vede una donna in panne sul ciglio della strada con due figlie e un cane, vede anche il travestimento perfetto per seminare i sicari sulle sue tracce. Anche Charlotte fugge; da un’esistenza soffocante in un villaggio dell’Oklahoma, da un marito alcolista.

È una storia americana: due estranei si incontrano per condividere la strada verso ovest, verso un sogno, e si trovano lungo il cammino. Guidry scopre una donna intelligente e divertente, decisa a dare una nuova vita a se stessa e alle figlie; Charlotte vede che Frank è forte e gentile, ma non sa che sta cercando di lasciarsi la vecchia vita alle spalle.

Seconda regola della fuga, non innamorarsi. Gli implacabili cacciatori di Guidry incombono, e ora Frank non vuole solo sopravvivere ma vivere davvero, forse per la prima volta.

Ognuno è sacrificabile o dovrebbe esserlo, ma Guidry non sa più abbandonare la donna che ha capito di amare. E questo potrebbe costare la vita di entrambi.

LOU BERNEY

È nato e vive a Oklahoma City. Insegnante universitario oltre che scrittore, è autore di altri tre romanzi, Gutshot Straight, Whiplash River e il pluripremiato The Long and Faraway Gone.