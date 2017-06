Nubifragio a Torino, crolla balcone in centro

Si contano i danni a Torino dopo i violenti temporali che si sono abbattuti nella notte in citta'. Le forti piogge hanno causato il crollo di un balcone in via Nino Costa, mentre sono decine i rami caduti nelle vie del centro, addirittura un intero albero in piazza Carlina.

Nubifragio a Torino, la conta dei danni

Il sottopassaggio di via Germagnano e' stato chiuso al traffico e molti chiusini risultano ancora scoperchiati. Vista la situazione d'emergenza, anche i mezzi pubblici subiranno deviazioni o limitazioni di percorso. Pur non essendovi al momento danni a persone, la polizia municipale raccomanda la massima attenzione su tutte le strade.