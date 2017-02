Nuoro, gioielliere muore di infarto durante una rapina subita in casa

Gioielliere trovato morto in casa a Nuoro dopo aver subito una tentata rapina

Un gioielliere e' stato trovato morto in casa, legato a una sedia, a Sorgono, in Provincia di Nuoro. Giuseppe Mario Manca, 62 anni, sarebbe vittima di un malore durante un tentativo di rapina nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Tonara avvertiti con una telefonata in tarda mattinata.

Immobilizzato durante la rapina. "Morto per un infarto"

I militari dopo aver effettuato i primi rilievi attendono l'arrivo dei colleghi del Reparto investigazioni scientifiche. Sul corpo dell'uomo non sono state trovate tracce di violenza per cui si suppone si sia sentito male dopo essere stato immobilizzato. Manca era titolare della gioielleria "Cose Belle" nel corso 4 Novembre.