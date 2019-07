Nuova sede a Valencia dell'azienda livornese Kortimed

Kortimed, azienda leader internazionale nei trasporti di liquidi alimentari su cisterna, consolida la sua presenza sul territorio europeo con una nuova sede a Valencia, snodo strategico nel Bacino Mediterraneo. Il progetto, firmato dallo studio fiorentino Pierattelli Architetture, ha comportato un investimento di circa 6 milioni di euro, nuovi uffici e un innovativo impianto di lavaggio di ultima generazione.

Kortimed nasce nel 2005 come evoluzione di Marco Corti Autotrasporti, azienda specializzata nel settore logistico degli oli alimentari, fondata alle porte di Livorno nel 1982. Oggi Kortimed offre servizi in tutta Europa grazie a una rete di Trasporto Intermodale che si sviluppa via terra, via mare e su rete ferroviaria, e oltre 1800 cisterne dedicate al trasporto di oli alimentari, vino, latte, succhi di frutta.

La nuova sede di Valencia, che ha sostituito la precedente di Andujar, rientra nella strategia di consolidamento e sviluppo del gruppo Kortimed. L'Headquarters è stato progettato da Pierattelli Architetture integrando funzioni strategiche, direzionali, operative, logistiche e simboliche, ed è dotato di un impianto di lavaggio cisterne di ultima generazione.

L’edificio interpreta la figura dell’aquila, simbolo di Kortimed, evocando una silhouette dal profilo forte e veloce. La facciata è strutturata in moduli a scacchiera con pannelli di 1x1m che scandiscono il ritmo cromatico in un costante divenire nel rapporto con la luce naturale.

L'azienda, che ha aperto nel 1998 la sua prima filiale in Spagna, grazie alla collaborazione con Grimaldi Lines ha successivamente integrato al trasporto terrestre quello marino, rivoluzionando le regole del settore logistico dei liquidi alimentari grazie alle Navi Ro-Ro (navi progettate per trasportare carichi su due ruote senza ausilio di mezzi meccanici esterni) e diventando la prima azienda italiana a servirsi delle Autostrade del Mare.



L'apertura al trasporto via mare ha permesso all'azienda di espandere le attività anche in Tunisia, Grecia e Marocco, mentre nel 2015 Kortimed ha ampliato la sua presenza anche nei Paesi del Nord ed Est Europa.

La logistica è nel tempo stata ampliata prima al settore vinicolo e dei suoi derivati (2011) e successivamente, nel 2015, a quello del latte e dei succhi di frutta.

Nel nuovo Headquarters di Valencia alle funzioni operative sono dedicati circa 600 mq sui 3.000 totali. Quattro piste di lavaggio e un depuratore di ultima generazione per la bonifica delle acque reflue sono riservati al lavaggio delle cisterne. Adiacente al depuratore, un edificio secondario con due facciate inclinate in aggetto verso l’esterno funge invece da officina per i mezzi in riparazione. Il progetto di interior è stato sviluppato con l’obiettivo di valorizzare e incrementare la versatilità degli ambienti, conferendogli al tempo stesso luminosità ed enfatizzando, grazie a interpareti in vetro con infissi minimi, la pianta libera.