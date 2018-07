Nuovi Tutor autostradali: esodo estivo in sicurezza

Dopo lo stop clamoroso dello scorso maggio sulle autostrade italiane torna il Tutor, a darne notizia è il Codacons dopo la riunione odierna. Dal 25 luglio saranno presenti Tutor di nuova generazione, i quali nel particolare si chiamerebbero sistemi "SICVe-PM", con prestazioni migliori in merito all'efficenza del funzionamento ed una totale indipendenza del software per il riconoscimento delle targhe, con tanti vantaggi: grazie a questo sistema sarà inoltre possibile incrementare il numero di veicoli rilevati: l'esodo estivo del prossimo agosto sarà in maggiore sicurezza.

16 Tutor di nuova generazione sulle nostre autostrada dal 25 luglio

Saranno 16 i Tutor di nuova generazione sulle nostre autostrade; il parametro con il quale sono state scelte le tratte, nello specifico la A10, la galleria di Base Direttissima A1, la A16 Baiano-Avellino e la A14 è tutt'altro che casuale: tratti lunghi e con maggior tasso di mortalità.

Necessario il ritorno al Tutor, causa l’abnorme crescita delle sanzioni per guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti: nei primi sei mesi del 2018 le contravvenzioni per “guida in stato di ebbrezza” sono aumentate del +13,9% rispetto allo stesso periodo del 2017; quelle per “guida sotto influenza di droghe” addirittura del +16,2%.