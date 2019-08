Ocean Viking, accordo per sbarcare i migranti a Malta. Andranno in 6 Paesi Ue

Migranti: premier Malta, facciamo sbarcare la Ocean Viking

Malta fa sbarcare alla Valletta i migranti a bordo della nave Ocean Viking. Lo afferma su Twitter il premier maltese Joseph Muscat. "Malta trasferirà queste persone alle navi delle forze armate maltesi al di fuori delle acque territoriali che le porteranno a terra".

Migranti: premier Malta, saranno tutti trasferiti in altri 6 Paesi Ue

Tutti gli 856 migranti attualmente ancora a bordo della Ocean Viking saranno trasferiti in 6 Paesi europei: lo afferma il premier maltese Joseph Muscat su Twitter. "In seguito alle discussioni con la Commissione Ue e un numero di Stati - in particolare Francia e Germania - Malta ha accettato di far parte della soluzione della Ocean Viking, che ha 356 persone a bordo, fatta salva la sua posizione legale", afferma il primo ministro di Malta. A detta di Muscat, "tutti i migranti saranno trasferiti in altri Stati membri", ossia "Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. Nessuno rimarrà a Malta.