Utrecht, spari alla cieca sul tram. Un morto e diversi feriti, uomo in fuga

Sparatoria su un tram in centro a Utrecht, ci sarebbe un morto. L'aggressore è in fuga, la polizia non esclude l'ipotesi terrorismo.

Diverse persone sono rimaste ferite (sette secondo le prime informazioni) e per ora si parla di un morto, dopo una sparatoria nella citta' olandese di Utrecht. Stando alle prime indiscrezioni, un uomo avrebbe sparato diversi colpi di pistola all'interno di un tram, si parla di molti feriti coinvolti. La sparatoria in cui sono rimaste ferite diverse persone e' avvenuta a bordo di un tram in piazza 24 ottobre, a Utrecht. Sul posto ci sono le unita' antiterrorismo. Secondo alcuni testimoni, un uomo ha estratto un'arma e ha cominciato a sparare contro la folla, compresi alcuni passeggeri di un tram, in piazza 24 Ottobre, a Utrecht, in Olanda, prima di darsi alla fuga. Il bilancio bilancio e' di diversi feriti. Sul posto la polizia antiterrorismo con diversi elicotteri. La polizia olandese, che indaga sulla sparatoria "prende in considerazione un possibile movente terroristico".

Sparatoria su un tram in centro a Utrecht, il premier Rutte: "Profonda preoccupazione"

Il premier olandese, Mark Rutte, ha convocato d'urgenza una riunione del governo in seguito agli spari in piazza 24 Ottobre a Utrecht. Il capo del governo ha espresso "profonda preoccupazione".

Olanda: polizia "non esclusi nuovi attacchi, restare in casa"

La polizia di Utrecht non esclude possano esserci "nuovi attacchi" dopo quello in piazza 24 Ottobre e esorta tutti i cittadini a "restare in casa". Lo ha scritto in un tweet. L'aggressore, almeno uno, e' ancora in fuga.