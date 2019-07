Olbia, undicenne maltrattato e segregato in casa. Arrestati i genitori

Marito e moglie arrestati per maltrattamenti sul figlio 11enne: blitz dei carabinieri in quella che viene definita una 'casa degli orrori' ad Arzachena. Lo riportano alcuni quotidiani sardi spiegando che i militari hanno prelevato la coppia per accompagnarla in caserma mentre il ragazzino è stato trasferito in una comunità protetta.

Si parla di maltrattamenti, ma anche di sequestro di persona, secondo quanto riporta la stampa locale, perché il ragazzino sarebbe stato chiuso in una stanza. Al tribunale di Tempio ci saranno oggi l'udienza di convalida e i primi interrogatori delle due persone arrestate.