Oltre 3mila dosi di droga nel cassettone di casa

Operazione antidroga dei carabinieri nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli: quasi 3mila dosi di eroina e crack sono stati rinvenuti in un cassettone nella camera da letto di una Casalinga incensurata di 34 anni che è stata arrestata. La scoperta nel corso di una perquisizione avvenuta nell'ambito di una serie di controlli per blocchi di edifici: sequestrate 2.650 dosi di eroina e 150 di crack. I militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno, inoltre, scoperto un vano ricavato abusivamente nella cabina motori dell'ascensore dell'isolato B2 del complesso di edilizia popolare. Qui erano nascosti sei panetti di hashish, 62 dosi di cocaina, marijuana e crack. Droga pronta per essere vendita al dettaglio.



