Omicidio Carabiniere: Finnegan aveva già mandato in coma un compagno di liceo?

Mentre si stanno svolgendo i funerali del giovane Mario Rega Cerciello, il carabiniere assassinato a Roma con undici coltellate, emergono particolari sempre meno vaghi sulla personalità dei due americani coinvolti nella vicenda, Christian Gabriel Natale Hjorth e Elder Lee Finnegan, che ha confessato di essere l'assassino del vicebrigadiere.

Su molti giornali sono comparse le testimonianze di amici, conoscenti e vicini dei due ragazzi, descritti perlopiù come attaccabrighe, ubriaconi, tossici e, nella migliore delle ipotesi, spacconi e arroganti.

Ma scartabellando nei commenti ai vari video tratti dai notiziari americani che hanno trattato il bieco assassinio di Mario Rega Cerciello e l'arresto dei due presunti colpevoli, dei quali uno reo confesso, abbiamo trovato un interessante scambio fra due sedicenti conoscenti di "Gabe" (Hjorth) e "Finn" (Finnegan).

Fra i tanti utenti americani indignati contro la condotta dei due ragazzi che hanno infangato la reputazione degli Stati Uniti, una commentatrice, alludendo a Hjorth, lo definisce "a terribile human being", tradotto letteralmente "un essere terribile", e un altro commentatore - il cui profilo verificato è quello di un giovane studente universitario di San Francisco - le risponde di aver invece conosciuto Finnegan aggiungendo "he went to my rival high school until he transferred after putting another student I knew into a coma. Seemed like he was on this track". La frase, tradotta, significa: "Frequentava il liceo rivale del mio, finché non si è trasferito dopo aver mandato in coma un altro studente che conoscevo. Sembrava destinato a prendere questa strada".





Accusa, quella di aver spedito un altro studente in coma, da prendere con le molle e tutta da dimostrare, ma senz'altro una pista che gli inquirenti dovrebbero verificare.