Omicidio carabiniere: per gli americani i connazionali sono sempre innocenti

Gli americani spesso si rifiutano di accettare l'evidenza di un fatto. Accade quando uno di loro dice frasi sconvenienti ,per esempio, su suore,o insegnanti ma anche su fatti di estrema importanza,soprattutto nel campo politico o militare. Per gli americani l'americano non sbaglia, non puo' sbagliare.

E cosi' la stampa,tutta la stampa, usa la parola magica che calma un po' tutti. parlo di "allegedly", ossia "da quel che si dice". Quindi anche per il giovane Eldier che ha confessato di essere stato lui a pugnalare il poliziotto italiano, i giornali (subito seguiti dagli americani per i quali un americano non puo' sbagliare) hanno scritto che "allegedly un americano avrebbe pugnalato un cop italiano". Scrivono "secondo quanto si dice" eppure il testo parla chiaramente di "confessione di Elder".



A San Francisco, dove vivono i ricchi genitori del teenagers, si e' subito formato una sorta di comitato che ha deciso di mandare in Italia le migliori menti tra i migliori avvocati di dirtto internazionale perche' in Italia... non i sa mai. Forse hanno obbligato quel povero ragazzo a mentire e quindi ammettere di essere stato lui a colpire undici=volte=undici il nostro poliziotto.? I genitori di Elder,bonta' loro,hanno espresso le condoglianze alla famiglia del cop ucciso, insistendo, nel contempo,sul fatto che il loro figlio non potrebbe mai compiere un atto del genere. Tuttavia, molti giovani che vivono nella baia di San Francisco e conoscono Elder, amici di scuola, ricordano che "quell' imbranato pieno di droga si e' sempre comportato come un 'bully', insomma un 'alleged' mascalzone.