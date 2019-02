Omicidio Cucchi, nelle note Arma anemia ed epilessia diventarono anoressia

Cucchi: pm, in note Arma anemia ed epilessia diventarono anoressia

"Mi sono andato a risentire l'audio di quel processo per direttissima. Stefano Cucchi disse di avere l'anemia e l'epilessia. I carabinieri, nelle loro annotazioni sulle condizioni di salute del ragazzo, parlano invece di anoressia, dato non vero, che poi diventa sindrome da inanizione nel processo, cioe' causa della morte". Lo ha sottolineato il pm Giovanni Musaro' nel processo ai cinque carabinieri accusati del pestaggio di Stefano Cucchi. Il magistrato ha quindi spiegato che il comando provinciale dell'Arma nel gennaio del 2016 ha scritto in un altro verbale che Cucchi a Tor Sapienza ebbe un attacco epilettico in due diverse occasioni.

"Non e' vero, perche' il maresciallo Colicchio in servizio in quella caserma ha negato che accadde cio' - ha concluso il pm -. L'epilessia di Cucchi era da tempo in fase di rimessione, come hanno detto i medici. Eppure l'epilessia, nella relazione peritale del gip dell'ottobre del 2016, divento' la causa piu' probabile del decesso".