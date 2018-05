Omicidio Kuciak, la Slovacchia estraderà in Italia Vadalà

La Slovacchia ha disposto l'estradizione in Italia di Antonino Vadalà, 'imprenditore italiano sui cui affari stava indagando il reporter slovacco Jan Kuciak prima di essere ucciso. Milan Filicko, portavoce dell'ufficio del procuratore di Kosice, ha riferito che l'estradizione e' stata disposta su richiesta dell'Italia per reati di droga, come scrive l'agenzia di stampa ceca Ctk, secondo la quale Vadala' ha acconsentito all'estradizione, che dovrebbe avvenire a questo punto entro 10 giorni.