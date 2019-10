Omicidio Luca Sacchi, i fermati non rispondono al gip

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati dell'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa mercoledì sera mentre si trovava con la sua fidanzata davanti a un pub nel quartiere Colli Albani a Roma. I due ventunenni di San Basilio nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli non hanno risposto alle domande del gip. A Del Grosso e Pirino vengono contestati il concorso in omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi. All'atto istruttorio era presente il pm Nadia Plastina, titolare dell'inchiesta.

Omicidio Luca Sacchi - Il legale di Del Grosso: "Non voleva uccidere"

"Ha chiesto scusa per quello che è successo. Non voleva uccidere nessuno" . Lo ha detto l'avvocato Alessandro Marcucci, difensore di Valerio Del Grosso al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli. Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi accusati dell'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa mercoledì sera mentre si trovava con la sua fidanzata davanti a un pub nel quartiere Colli Albani a Roma, non hanno risposto alle domande del gip. Del Grosso "si è avvalso della facoltà di non rispondere e - ha spiegato il difensore - rimandiamo a un'altra occasione il confronto con i magistrati. E' molto provato e dispiaciuto per quello che è successo".