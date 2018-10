Omicidio Mariam, conto alla rovescia per la sentenza

Si è svolta Giovedì 25 Ottobre 2018 l’udienza presso la Nottingham Crown Court per la morte della diciottenne italo egiziana Mariam Moustafa. Alle quattro minorenni accusate di rissa e pestaggio è stato vietato l'uso dei social media per contattare la famiglia delle vittima, morta dopo essere entrata in coma in seguito all'attacco a Nottingham il 20 febbraio 2017. Le quattro ragazze sono apparse in tribunale e rilasciate su cauzione. Una di loro si è dichiarata colpevole e tre si sono dichiarati non colpevoli di fronte al giudice Stuart Rafferty. Solo il nome di Mariah Fraser, 19, è stato reso noto, data la maggiore eta’. Le altre tre accusate sono minorenni Solo una di loro nell’udienza di oggi si e’ dichiarata colpevole, le altre due che si sono dichiarate non colpevoli hanno 17 e 16 anni.

Altre due delle ragazze, 17 e 15 anni, coinvolte nel pestaggio si sono dichiarate colpevoli all’udienza precedente presso la Magistrates 'Court di Nottingham. Le ragazze del branco che hanno ridotto in fin di vita Mariam accusate di rissa e pestaggio sono in tutto sei. Prossime udienze: per l’imputata che si e’ dichiaata non colpevole e’ attesa una udienza questo venerdi’ dove probabilmente verra’ emessa la sentenza. Per le rimanenti l’udienza e’ fissata per Aprile 2019.Tre delle accusate oggi hanno negato di aver usato minace e violenza. Mariam Moustafa, nata a Roma, e’ stata inseguita al Victoria Centre in Nottingham, raggiunta e poi pestata sull’autobus da un branco di sei ragazze. L’origine etnica delle sei imputate ha dato un risvolto razzista all’attacco.