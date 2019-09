Niente servizi sociali ma concessione della semilibertà per Rudy Guede, in carcere a Viterbo per l'omicidio di Meredith Kercher. Il tribunale di Roma ha infatti respinto l'istanza del giovane, condannato a 16 anni, che chiedeva l'affidamento ai servizi sociali. Guede potrà però collaborare, in regime di semilibertà, con il Centro studi criminologici di Viterbo, rientrando in carcere la sera come riporta l'Ansa.