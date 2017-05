Moro, la figlia diserta le celebrazioni: "Applichino le leggi antiterrorismo"

Moro:Maria Fida,no celebrazioni se non applicano legge terrorismo

"Ecco l'ennesimo terribile 9 maggio. Ho un'annotazione ed un quesito. Mio figlio ed io diserteremo ogni celebrazione ufficiale fino a quando non sara' applicata correttamente e pienamente la legge 206 del 3 agosto 2004 in favore delle vittime del terrorismo anche per mio padre Aldo Moro. Quale sia la valenza di questa disapplicazione non e' noto. Mio padre non e' vittima? Oppure non e' vittima del terrorismo? Il che aprirebbe scenari apocalittici. Giro il quesito a chi di dovere". E' quanto scrive in una nota Maria Fida Moro, figlia primogenita di Aldo Moro. "E' chiaro - prosegue Moro - che le vittime sono tutte uguali perche' uguale e' il dolore, ma mio padre non puo' essere contemporaneamente simbolo emblematico di ogni vittima della stagione terroristica mentre la legge 206 - nel suo caso - viene disattesa ed inapplicata (guarda caso proprio dal Parlamento). E' una questione etica, di equita' e di principio. Se potessi, chiederei al Parlamento di cambiare la data della doverosa celebrazione della memoria con altra data, diversa dal 9 maggio. Ad ogni modo seguiro' tutte le trafile giuridiche che portino all'applicazione della stessa legge 206 e - se sara' necessario - mi rivolgero' alla Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo, perche' mio padre e' stato pesantemente discriminato, e quindi all'Aja, perche' il terrorismo e' equiparato alla guerra e mio padre e' vittima di un crimine di guerra, il che ha rilevanza penale (per rendersene conto basta scorrere alcuni dei documenti raccolti dalla 2² Commissione bicamerale di inchiesta sul caso Moro). Credo che, almeno nella morte, la legge debba essere uguale per tutti. Del resto ogni italiano in buona fede, che il 9 maggio 1978 aveva l'eta' della ragione, sa che l'Italia e' rimasta attonita a guardare l'agonia di un innocente abbandonandolo alla solitudine di una morte feroce quanto ingiusta. Allo Stato non sembra interessare, e lo dico con pacatezza basandomi sulle corone di alloro e sui fiori delle due date 16 marzo - 9 maggio. Invece sarebbe molto piu' proficuo che lo Stato si adoperasse per l'applicazione di una legge che riguarda tutte le vittime, quindi anche e perfino Aldo Moro".

"L'insensata morte di mio padre - continua Maria Fida - ha cambiato il destino del nostro Paese e anche dell'Europa, ma soprattutto e' come un macigno, un coagulo di dolore che pesa sulle coscienze degli italiani. Aldo Moro e' ancora oggi ostaggio dell'indifferenza e del disamore e finche' non gli verra' riconosciuta, almeno da morto, pari dignita' anche il popolo italiano restera' imprigionato nel gorgo malefico e sanguinario che ha cancellato tante vite innocenti portandosele via e che a me ha tolto sole, speranza, luce ed ogni gioia. Ma non e' certo questo il punto, il punto e' che l'Italia, che e' da sempre considerata la patria del Diritto, permette che l'antigiuridicita' insita nella negazione di un diritto fondamentale - ogni cittadino e' uguale di fronte alla legge - si abbatta su un padre Costituente che, ironia della sorte, si era occupato proprio dei Diritti inviolabili dell'Uomo. I benefici previsti dalla legge in favore delle vittime del terrorismo o valgono anche per Aldo Moro oppure non valgono per nessuno. Niente sembra avere senso e valore. Ma se solo per una volta, in quasi quarant'anni, dovessero prevalere le insindacabili ragioni del cuore e della verita'?".