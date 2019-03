Omicidio nel palermitano, freddato alla testa pregiudicato di 33 anni

Omicidio a Palermo, nel quartiere Falsomiele, poco dopo la mezzanotte.

Francesco Manzella, pregiudicato di 33 anni, e' stato colpito da un proiettile alla testa, mentre era a bordo della sua auto. Indaga la polizia.

Lo sportello aperto, gli stop accesi, una gamba appena fuori dall'abitacolo.

Non ha avuto il tempo di fuggire Manzella, ucciso nella notte con un colpo di pistola alla testa, in via Gaetano Costa. Precedenti per furto, residente a Falsomiele, il corpo e' stato ritrovato a bordo della sua autovettura, una Volkswagen Polo, vicino alla Palermo-Sciacca, sulla strada che consente di raggiungere anche il penitenziario di Pagliarelli. Intervenute numerose volanti della polizia, sul posto gli investigatori della Squadra Mobile, la polizia scientifica, oltre al medico legale e al pm di turno. E' il secondo fatto di sangue in pochi giorni dopo il duplice delitto di giovedi' scorso allo Zen dove furono uccisi padre e figlio.