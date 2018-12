Omicidio Palermo: uomo ucciso mentre dorme. Confessano la moglie e i figli

PALERMO: OMICIDIO FALSOMIELE, MOGLIE E FIGLI 'UN UOMO VIOLENTO'

Salvatrice Spataro, 45 anni, e i due figli Vittorio, 21 anni, e Mario, 20 anni, fermati dalla Polizia a Palermo per l'omicidio di Pietro Ferrera, 45 anni, marito della donna e padre dei ragazzi, agli investigatori della Polizia hanno raccontato di un "uomo violento" e di "maltrattamenti che andavano avanti da anni". Un particolare su cui si concentrano le indagini perché, ha spiegato Rodolfo Ruperti, capo della Squadra mobile di Palermo, "in passato non c'era mai stata nessuna denuncia" di maltrattamenti. "Non c'è traccia di interventi da parte delle volanti né di sanitari dei pronto soccorso cittadini. Anche questo ci è apparso un po' strano". Ieri mattina, però, uno dei due figli maggiori della coppia aveva preso un contatto con ufficiali di Polizia giudiziaria. "La madre oggi avrebbe dovuto formalizzare la denuncia per questi maltrattamenti contro il marito". I figli più piccoli della coppia al momento dell'omicidio non erano in casa, un particolare che potrebbe far pensare a un piano premeditato. Ma su questo gli investigatori non si sbilanciano. "Quando siamo arrivati nell'abitazione del quartiere Falsomiele -dice Ruberti- la scena del delitto parlava. Poi abbiamo raccolto le confessioni della donna e dei due figli e sequestrato i coltelli. Tutti e tre, inoltre, avevano addosso ancora tracce di sangue -conclude-. Le indagini proseguono per capire fino in fondo le ragioni che sono alla base di questa 'follia' omicida collettiva, di un gesto così cruento".

Anche i due figli di Pietro Ferrera, 45 anni, ucciso nella notte a coltellate mentre dormiva nel suo letto, hanno confessato. Insieme alla madre Salvatrice Spataro, casalinga, che da subito si è autoaccusata dell'omicidio, avrebbero pugnalato a morte l'uomo. Alla base della tragedia ci sarebbero le continue liti in famiglia. "Abbiamo fermato oltre alla madre anche i due figli di 20 e 21 anni che hanno confessato e partecipato all'omicidio - dice Rodolfo Ruperti, capo della Squadra mobile di Palermo -. Stiamo cercando di capire fino in fondo le motivazioni che hanno portato a questo gesto di assoluta follia". Madre e figli parlano di "maltrattamenti che andavano avanti da anni - spiega Ruperti -, ma di cui noi non abbiamo assolutamente traccia". Oltre ai due figli fermati oggi dalla Polizia, la coppia aveva anche altri due ragazzi minorenni che ieri sera hanno dormito dalla nonna. Dopo l'omicidio Salvatrice Spataro ha chiamato il 118. "Ho ucciso mio marito" avrebbe detto ai soccorritori. Quando gli agenti sono arrivati nell'abitazione nel quartiere Falsomiele hanno trovato la donna e i figli ricoperti di sangue. Sarebbero stati usati tre coltelli diversi. Per tutti e tre l'accusa è di omicidio. (Loc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-DIC-18 13:56

Omicidio a Palermo: uccide marito a coltellate mentre dorme

Stanca dei litigi, uccide il marito a coltellate mentre dorme e chiama il 118 per confessare l'omicidio. E' successo a Palermo nella notte, secondo quanto riporta la stampa locale. L'uomo aveva 45 anni. E' stato raggiunto da diversi fendenti. Due dei quattro figli della coppia dormivano in un'altra stanza. La moglie, anche lei 45 anni, e' stata portata in questura. Il personale medico arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. In casa al momento del delitto c'erano due figli della coppia, che dormivano. Altri due figli avevano invece trascorso la notte da alcuni parenti. Il corpo dell'uomo e' stato portato nella camera mortuaria dell'ospedale Civico.

"Ho ucciso mio marito, venite", aveva detto al telefono la donna chiamando il '118'. Pietro Ferrara aveva 45 anni e lavorava nel bar di famiglia, moglie, Salvatrice Spataro, casalinga. L'accoltellamento e' avvenuto nella casa di via Falsomiele, nel quartiere di Villagrazia. A causa dei litigi, frequenti tra i coniugi, i due figli minorenni avevano dormito dalla nonna, mentre in casa c'erano i due piu' grandi, uno dei quali sarebbe stato trovato sporco di sangue perche' avrebbe tentato di soccorrere il padre. La donna, interrogata in Questura, avrebbe confermato le sue responsabilita', spiegando che non sopportava piu' il clima di continua tensione.