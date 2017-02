Omicidio Varani, Foffo condannato a 30 anni col rito abbreviato

Omicidio Varani: Foffo condannato a 30 anni, Prato rinviato a giudizio

Trent'anni di reclusione: e' la condanna emessa con sentenza del Gup del Tribunale di Roma, Nicola Di Grazia, nei confronti di Manuel Foffo, reo confesso dell'omicidio di Luca Varani avvenuto a Roma il 4 marzo 2016 durante un festino a base di alcol e di droga. Foffo aveva chiesto il rito abbreviato, mentre Marco Prato, l'altro imputato per l'omicidio, ha scelto il rito ordinario.

Il padre della vittima: "Non è giustizia piena"

"Con il rito abbreviato il colpevole non paga quello che deve. Siamo dunque amareggiati, non c'e' giustizia piena". Cosi' il padre di Luca Varani, massacrato a Roma il 4 marzo 2016, ha commentato a caldo la sentenza del gup del tribunale di Roma con la quale Manuel Foffo, uno dei due imputati, e' stato condannato a 30 anni di reclusione, come richiesto dalla procura.