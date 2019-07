Omicidio Vittorio Veneto, mamma e figlia su Second Life uccidono Paolo Vaj

Omicidio Vaj: arriva il movente. La fine di Paolo Vaj, il 57enne ucciso dalla moglie e dalla sua amica sarebbe legata al mondo dei videogiochi. Gli inquirenti, ricostruendo l'intricata vicenda, hanno scoperto, come riporta il Corriere del Veneto, che la moglie di Vaj e la sua amica giocavano a fare madre e figlia su Second Life. La piattaforma online dal 2003 permette di costruire un avatar e vivere una vita parallela immaginando di essere chi si vuole. Una sorta di mondo virtuale che però ha evidenti ripercussioni su quella reale.

Patrizia Armellin, 52 anni, e di Angelica Comaci, 24, erano legate da un rapporto patologico, lo stesso che le porta a considerarsi madre e figlia e che è nato dentro il mondo virtuale di Second Life, in rete. Lo ha detto chiaramente il pubblico ministero in merito all’omicidio di Paolo Vaj, 57 anni.

Il rapporto tra la Armellin e il compagno sarebbero stato tutt’altro che idilliaco, a detta della donna. Anche se la 52enne non lo aveva mai denunciato, lui sarebbe stato aggressivo e violento. A Palo Vaj era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Quella tragica serata, lui avrebbe voluto essere accompagnato, in auto, dalla compagna. Ma lei si rifiutava. Da questo sarebbe nata la lite, scatenante il delitto