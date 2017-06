Omogeneizzati e dolci con coloranti pericolosi, maxi sequestro

I Nuclei Antifrodi di Parma e Salerno, a seguito di accertamenti svolti in Lombardia e Campania, procedevano al sequestro di 45.000 confezioni omogeneizzati e 432 confezioni di dolciumi per l’infanzia per l’ammontare di 7.278 kg di prodotti. L’attenzione dei militari si è incentrata sulla carenza in etichetta di due elementi essenziali: le informazioni addizionali obbligatorie – previste dalle norme di settore- per alcuni coloranti presenti nel prodotto che possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini; l’evocazione fraudolenta di prodotto a denominazione di origine protetta.

La sicurezza dell’alimentazione dei piccoli consumatori è un bene prezioso e prioritario, riportare le diciture obbligatorie e le informazioni corrette in etichetta consentono al consumatore un acquisto consapevole, sia sul pregio del prodotto sia sugli effetti collaterali del medesimo, che permetta di sapere le reali caratteristiche degli alimenti destinati a fruitori indifesi come i bambini.