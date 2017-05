Ong, Zuccaro: "Alcune non filantropi" e chiede l'uso delle intercettazioni

Tra il personale delle Ong ci sono anche persone "non proprio collimabili con quelle dei filantropi". Davanti alla commissione Difesa del Senato il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro conferma punto per punto quanto detto nei giorni scorsi: non ci sono prove dei legami tra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani, ma c'è da indagare. E avanza una serie di proposte volte a suo avviso a mettere gli inquirenti in grado di fare il loro lavoro in modo efficace.

"Chiedo di essere messo nelle condizioni di poter indagare su queste organizzazioni di trafficanti, è uno sforzo che vale la pena. Sono forti e in grado di impedire la formazione di un governo ufficiale nello Stato libico", afferma il magistrato. La prima di queste proposte è poter intercettare tutte le chiamate di soccorso effettuate con i telefoni Thuraya dagli scafisti o dagli stessi migranti.

Zuccaro ritiene che, a fronte dell'evolversi delle nuove modalità adottate dai trafficanti, gli investigatori non siano più in grado di effettuare indagini ad ampio respiro sulle organizzazioni di trafficanti, "anche a tutela degli stessi migranti". Per questo il procuratore di Catania chiede al governo alcuni nuovi strumenti di indagine. Intercettazioni, innanzitutto, delle chiamate di soccorso, ma anche delle conversazioni telefoniche e telematiche di tutte le unità navali che si strovano nelle vicinanze di un evento di ricerca e soccorso, comprese le navi umanitarie. Il magistrato chiede anche la presenza di polizia giudiziaria a bordo delle navi delle Ong e l'obbligo per le stesse di battere bandiera del paese in cui ha sede la Ong. Zuccaro insiste inoltre sulla necessità di indagini sull'origine delle capacità finanziaria delle Ong.

"Non esiste alcuna evidenza di manovre delle navi delle Ong che abbiano costituito intralcio per le operazioni del dispositivo Mare sicuro della Marina Italiana". Anche dal punto di vista dell'osservatorio dell'ammiraglio Donato Marzano, comandante della squadra navale, nulla risulta a carico delle navi umanitarie che operano nel Canale di Sicilia dove la Marina militare italiana ha disposto quello che è stato definito un prolungamento dell'operazione Strade sicure in mare. L'audizione dell'ammiraglio Marzano, davanti alla commissione Difesa del Senato, ha aperto la giornata clou.

La squadra navale comandata dall'ammiraglio Marzano ha il controllo del sistema radar integrato con migliaia di sensori marini, terrestri e aerei e dunque ha costantemente la mappa aggiornata delle migliaia di mezzi navali che incrociano nell'area Sar. Il che on equivale al controllo del cento per cento dell'area di soccorso e ricerca. Da qui le domande dei commissari che si sono incentrate proprio sulle tratte delle navi umanitarie.

"Credo che sia accaduto, ma lo hanno ammesso anche loro, che qualche volta - ma sempre in raccordo con la centrale operativa della Guardia costiera - siano andate al di là del limite delle acque libiche. Normalmente tutti operano con i transponder accesi, il che non significa escludere che se qualcuno vuole fare attività criminali possa spegnerli. Ma questo vale per tutti". Il comandante Marzano ha riferito che dall'inizio dell'anno ad oggi le motovedette libiche sono intervenute dodici volte salvando circa 1500 migranti. Ed è questa, secondo l'ammiraglio Marzano, la strada d seguire per il futuro.