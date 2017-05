Ong-scafisti, Stucchi smentisce Salvini: "Nessun dossier dei servizi segreti"

Migranti: Stucchi (Copasir), nessun dossier su ong-scafisti

Non esiste alcun dossier dell'intelligence italiana che attesti rapporti tra Ong e scafisti. Lo dichiara in una nota il presidente del Copasir Giacomo Stucchi: "Con riferimento alle notizie circolate circa l'esistenza di un rapporto (dossier) predisposto dai servizi segreti italiani e attestante rapporti tra scafisti e Ong per il controllo del traffico dei migranti nel Mediterraneo - afferma Stucchi - dopo le verifiche del caso, alla luce di informazioni assunte, ritengo corretto evidenziare come tali notizie risultino prive di fondamento".

Migranti: M5S, Stucchi smentisce Salvini su Ong. Chi mente?

"La Lega puntualmente va in confusione e ci siamo abituati, ma quando c'e' di mezzo la sicurezza nazionale la questione diventa grave e pericolosa. Da una parte abbiamo Salvini che, riferendosi a ipotetici rapporti dei servizi segreti italiani, parla di contatti tra trafficanti e Ong. Dichiara, addirittura, che su quelle navi si trasportano armi e droga. Su quali basi fa queste affermazioni? Perche' non va in procura a denunciare?", chiede Manlio Di Stefano, capogruppo M5S in commissione Esteri, che prosegue: "Dall'altra parte c'e' Stucchi, sempre della Lega Nord ma anche presidente del Copasir, che pero' smentisce completamente il collega di partito con una nota stampa. Eppure Stucchi, interfacciandosi direttamente con l'intelligence, dovrebbe avere un quadro completo e chiaro. Chi sta mentendo tra i due leghisti? Perche' mettono a rischio la sicurezza nazionale con queste affermazioni diametralmente opposte?", conclude il pentastellato.