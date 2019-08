Open Arms, migrante si getta in mare. "Sequestrati da 19 giorni"

Cresce la tensione a bordo della Open Arms, da 19 giorni a poco meno di un miglio da Lampedusa, con a bordo i migranti soccorsi in estenuante attesa di una soluzione. Stamane, riferisce il fondatore della ong spagnola, Oscar Camps, un uomo si è gettato in acqua. E' intervenuta una motovedetta della Guardia costiera per recuperarlo. Già nei giorni precedenti alcuni migranti avevano compiuto il gesto disperato nel tentativo di approdare a terra. Ieri notte otto persone e un accompagnatore dei 107 a bordo erano stati fatti sbarcare in considerazione delle loro condizioni di salute più critiche. "Inizia così il 19esimo giorno di sequestro", twitta Camps.

"Notte di panico e un uomo in acqua", racconta il team della ong, "la notte è iniziata con un'urgente evacuazione medica e quella mattina un uomo è saltato in acqua nel tentativo di raggiungere la terra davanti ai suoi occhi. Nel frattempo, un attacco di panico. La situazione è disperata. A corto di parole".

Migranti: nella notte sbarcati altri 8 da Open Arms

Nella notte altri 8 migranti che necessitavano assistenza ed 1 accompagnatore sono stati fatti sbarcare dalla Open Arms. L'imbarcazione della Ong spagnola è in mare da 20 giorni, dallo scorso fine settimana si trova alla fonda di fronte all'isola di Lampedusa, ora conta 99 persone a bordo più l'equipaggio. "La situazione a bordo si complica ogni minuto. Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo è incapace di provare empatia per il dolore degli altri", scrive Open Arms su Twitter.