Operai morti nel Salento, falciati da un auto mentre lavoravano. 4 vittime

Operai morti nel Salento, falciati da un'auto mentre erano al lavoro

Quattro persone hanno perso la vita stamattina in un incidente avvenuto a Galatone (Le), in via Giorgio Almirante. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero operai di una ditta impegnata nella potatura del verde e il conducente di una vettura. Gli operai sarebbero stati falciati dall'auto mentre erano al lavoro. Un terzo operaio sarebbe rimasto ferito. Al lavoro i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Gallipoli per i rilievi tecnici.