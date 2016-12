Orge in canonica con l'amante del parroco. Scandalo hot a Padova

CATENE, FRUSTE E SEX TOYS IN CANONICA

Catene, fruste, videocamere e sex toys. Stiamo parlando degli oggetti disponibile in un sexy shop? Macché, in una stanza di una canonica. Proprio così. Secondo quanto sostengono i carabinieri, infatti, don Andrea Contin avrebbe trasformato la sua stanza nella canonica di San Lazzaro (provincia di Padova), in una sorta di sexy shop.

ORGE CON L'AMANTE DEL PARROCO

Qui, secondo la ricostruzione del Corriere del Veneto, il parroco avrebbe fatto prostituire la sua amante (e pare anche altre tre donne), filmando tutto. Sui dvd contenenti le imprese sessuali della donna avrebbe scritto i nomi dei papi, forse per non destare nell'occhio.

INDAGINE PER VIOLENZA PRIVATA E PROSTITUZIONE

Il sostituito procuratore Roberto Piccione ha indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Su quei dvd sarebbero infatti impresse le gesta erotiche del sacerdote, in coppia o durante le orge con altri uomini, come descritto dalla parrocchiana che il 6 dicembre lo ha denunciato portando a galla una storia che andava avanti da sei anni. E che solo nel 2012 avrebbe preso la piega della violenza con don Andrea che la obbligava a rapporti sadomaso e la offriva ad altri uomini, probabilmente per soldi.

I PARROCCHIANI LO DIFENDONO: "LO HANNO INCASTRATO"

Ma i parrocchiani di San Lazzaro non credono alla ricostruzione delle indagini e difendono il loro parroco. E sostengono che sia stato incastrato. "Don Andrea era molto attivo nella casetta Michelino dove dava aiuti ai bisognosi. Tra questi c’erano anche tante prostitute, lui le prendeva proprio dalla strada e le aiutava a cambiare vita", ha detto una parrocchiana a il Giornale, "molto probabilmente una di queste non sentitasi aiutata abbastanza l’ha voluto incastrare".