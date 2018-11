Padova, 20 bimbi si vaccinano per proteggere compagna immunodepressa

Veneto, 20 bambini si vaccinano per proteggere compagna malata

Bellissimo gesto di solidarieta' dei bambini di una classe di una scuola primaria di Baone (Padova), ai piedi dei Colli Euganei. Per proteggere una compagna di banco immunodepressa che non puo' vaccinarsi contro l'influenza i bambini, i loro genitori e le maestre hanno deciso di vaccinarsi in gruppo.

Il personale sanitario del Servizio vaccinazioni dell'Ulss 6 Euganea ha provveduto a vaccinare 20 bambini e bambine, di circa 8 anni, 3 insegnanti e un gruppo di genitori, in tutto una trentina di persone. "In un mondo spesso concentrato sull'interesse personale, questi bambini insieme alle loro famiglie e ai loro insegnati ci insegnano che all'"altro", a quello che evangelicamente viene definito "il prossimo" ovvero al nostro compagno di banco, al nostro vicino di casa, al nostro dirimpettaio di scrivania, si puo' donare il nostro tempo, la nostra attenzione, la nostra capacita' di capire, facendoci carico del senso della comunita' e del suo benessere. Gesti come questo - sottolinea il Direttore Generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta - hanno una grande importanza nel concreto, ma anche un significativo valore simbolico: ci fanno ben sperare per il futuro, un futuro abitato da uomini e donne consapevoli della bellezza e dell'utilita' di essere cittadinanza attiva. Grazie di cuore per questo atto di solidarieta', strumento di prevenzione e di equita'".