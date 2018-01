Padova, ragazza chiede l'alloggio. Padrona le nega l'affitto: "Sei nigeriana"

Padova, la figlia di un nigeriano chiede l'affitto, la padrona glielo nega

Una studentessa universitaria, figlia di padre nigeriano e di madre italiana, si e' vista negare l'affitto di un appartamento a Padova dopo che la proprietaria ha voluto accertarsi sulla nazionalita' sue e del padre. Lo rende noto oggi il quotidiano Mattino di Padova, precisando che e' stata la stessa giovane, residente a Marostica (Padova) a rivelare l'episodio pubblicando su un gruppo Facebook di ricerca di alloggi la schermata di uno scambio di messaggi con la proprietaria dell'alloggio.

Studentessa universitaria pubblica scambio messaggi su Facebook

Nella schermata la padrona di casa chiede la nazionalita' della ragazza, la quale risponde dicendo di "non comprendere" la ragione della richiesta, quindi informandola di essere nata in Italia da madre italiana e padre nigeriano. La proprietaria del locale risponde dicendo che quelle richieste sono "informazioni legittime" e che "soprassiede" alla richiesta di affitto. "Probabilmente - commenta al studentessa al giornale - si tratta di una persona culturalmente limitata. Ho pubblicato la conversazione perche' tra i candidati dell'annuncio c'erano altri ragazzi con nomi stranieri, ho pensato di fargli risparmiare tempo. Inoltre i gestori della pagina Facebook mi hanno contattata per dirmi che non accetteranno altri annunci con discriminazioni".