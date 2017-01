Padova, sesso in canonica. Lo scandalo si allarga: più preti coinvolti

Lo scandalo della canonica di Padova si allarga. A essere coinvolto non è solo l'ex parroco di San Lazzaro a Padova, don Andrea Contin, al centro della vicenda che vede il sacerdote indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Nella denuncia firmata dall’amante 49enne del religioso, a donna ha dichiarato che altri preti partecipavano alle orge.

L'inchiesta è partita il 21 dicembre 2016 con la perquisizione nella canonica e non è dunque conclusa, come riporta Il Mattino di Padova. Sarebbero coinvolti altri membri della Chiesa, sempre del Padovano. Per loro non ci sarebbe al momento il rischio di essere iscritti nel registro degli indagati, dato che non risulterebbero pagamenti da parte loro per partecipare a quegli incontri di gruppo.

Tuttavia, una volta identificati, saranno sentiti in qualità di persone informate sui fatti. La stessa ex amante ha sempre raccontato di non aver mai visto materialmente il passaggio di soldi dai partner occasionali a don Andrea, indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Anche se lei avrebbe avuto la percezione di un guadagno da parte dell’ex parroco che, in un’occasione riferendosi al sesso di gruppo, le avrebbe detto: "Sai che puoi guadagnare tanti soldi in questo modo?".