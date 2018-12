Padrone fa prostituire il cane. L'annuncio choc su un sito di incontri

Iniziano a sganciarsi le prime “bombe” dopo la lunga inchiesta del produttore e regista Luciano Silighini Garagnani che dopo oltre un anno di inchiesta infiltrandosi nel mondo della prostituzione ha raccolto in molti esposti e querele quanto raccolto in merito ai reati di favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione anche minorile che vedono in alcune zone della Lombardia un centro nevralgico. La città di Bergamo è stata la prima ad essere colpita da un’azione tenuta in collaborazione con il Comando dei Carabinieri della città.



Luciano Silighini Garagnani insieme ai suoi collaboratori, il giornalista Emanuele Flaminio e il tecnico video Diego Gianuzzi nel mese di agosto nel corso di un monitoraggio di alcuni siti internet di incontri si sono imbattuti in un annuncio dove veniva pubblicizzata la possibilità di avere un rapporto sessuale con un cane.









Dopo un primo contatto telefonico si arrivava al primo incontro nell’abitazione dell’inserzionista sita nella periferia di Bergamo. Flaminio fingendosi cliente su indicazione di Silighini incontrava la persona che gli confermava che il cane, un Amsftaff di grossa taglia, abitualmente incontrava clienti che pagando venivano penetranti analmente dall’animale sull’atrio della cucina.



Appena scoperto che non avrebbe ricevuto denaro, il padrone del cane sequestrava Flaminio minacciandolo ed estorcendogli denaro per poi rilasciarlo. Martedì 11 dicembre Silighini tornava a Bergamo col suo staff per chiedere un nuovo incontro con la persona, un sardo di circa 50 anni già noto alle forze dell’ordine per reati vari, e ottenere chiarimenti. Il personaggio assaliva la troupe che nel frattempo aveva avvisato i carabinieri arrivati tempestivamente con due volanti fermando l’uomo.



Al comando provinciale sono state presentate le querele dovute e dei fatti è stata avvisata anche l’ente nazionale protezione animali. “Questo è il primo gesto concreto nato dalle nostre inchieste sfociate in esposti e querele. Abbiamo raccolto informazioni su un ampio giro di prostituzione e sfruttamento con perversioni assurde come questa contro il povero cane e nelle prossime settimane,come successo oggi,sono certo sfoceranno in azioni concrete delle forze dell’ordine.

Abbiamo tra le mani un giro di probabile prostituzione minorile curata da un presunto medico e da un volto noto dello spettacolo oltre a un famoso p.r. milanese che di fatto costringe alcune modelle a prostituirsi. È ora di smetterla con l’ipocrisia e una rete di tacito silenzio. Stiamo scoperchiando molte porte col lavoro svolto assiduamente in questi quasi due anni di infiltrazioni al limite della legalità e non abbiamo intenzione di fermarci ora che i nodi stanno venendo al pettine” dichiara Luciano Silighini Garagnani,autore e curatore dell’inchiesta denominata “Solo occhi”.