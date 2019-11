Pal Zileri, Rocco Iannone lascia la direzione creativa

Rocco Iannone lascia la direzione creativa di Pal Zileri. Come spiega Pambianco News, Forall, azienda cui fa capo il brand, aveva nominato Iannone due anni fa al posto di Mauro Ravizza Krieger. Il designer aveva lavorato in Giorgio Armani per 10 anni, curando la prima linea uomo e coordinando progetti speciali e di brand endorsement.

Il debutto da Pal Zileri era avvenuto con la collezione A/I 2018-19, presentata nel gennaio 2018 a Milano. “L’azienda – si legge in una nota – desidera esprimere un sincero ringraziamento a Rocco per il valore apportato sin dal suo arrivo nel luglio 2017. La sua direzione creativa ha permesso di recuperare e valorizzare l’heritage dell’azienda. A Rocco Iannone, che lascia l’azienda per seguire nuove sfide professionali, vanno i migliori auguri per un proficuo futuro”.