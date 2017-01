Palermo, arrivano gli sciuscià laureati. Boom di lustrascarpe: "Necessità"

Selezioni per lustrascarpe a Palermo: più di 70 domande per 15 posti

Sciuscia' con la laurea. Partiranno domani le selezioni dei quindici lustrascarpe che Confartigianato cerca per far rivivere l'antico mestiere a Palermo e offrire nuove opportunita' di lavoro. Piu' di settanta le candidature ricevute dopo l'invito del presidente Nunzio Reina a inviare il proprio curriculum. Tra chi si e' proposto, soprattutto diplomati e molti laureati. I candidati provengono da ogni parte della Sicilia e domani saranno in 35 a presentarsi alle 17 presso la sede di Confartigianato in via Laurana. Il secondo gruppo sara' valutato l'1 febbraio. Un successo inaspettato che forse fotografa tutta la difficolta' del mercato del lavoro siciliano. Del resto Sciuscia' - che e' anche il titolo del capolavoro neorealista di Vittorio De Sica - e' un termine che indica i lustrascarpe - ragazzini per lo piu' - del dopoguerra. E l'economia dell'Isola non appare affatto liberata dalle macerie della crisi degli ultimi anni.

Arrivano gli sciuscià laureati

Almeno dieci saranno le postazioni nei punti nevralgici della citta'. Chi verra' scelto fara' parte di una cooperativa le cui spese saranno sostenute dall'associazione. I selezionati saranno poi formati da storici artigiani con un corso gratuito. Confartigianto chiedera' al Comune l'autorizzazione per collocare le varie postazioni che si prevedono sotto i portici di via Ruggero Settimo, in via Liberta', piazza Castelnuovo, via Emerico Amari, piazza San Domenico, piazza Borsa, piazza Verdi, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele e stazione centrale. "Siamo felici di aver ricevuto tale riscontro - dice Reina - la nostra idea e' stata accolta con entusiasmo, a dimostrazione che gli antichi mestieri non sono stati dimenticati. Contiamo in tempi brevi di poter permettere ai nuovi lustrascarpe di iniziare a lavorare, prima dovranno seguire un corso di formazione necessario per intraprendere questa preziosa attivita'".

"Lustrascarpe? Ci proviamo, è una necessità. Non c'è lavoro"

Quasi tutti diplomati, molti a un passo dall'agognata laurea, pochissimi con la sola licenza media e persino tre dottori: in Scienze politiche, in Pittura e in Economia e finanza. Ad accomunarli e' la speranza di superare il concorso per la selezione di quindici lustrascarpe che Confartigianato Palermo cerca per riportare in auge l'antico mestiere nella citta' e offrire una possibilita' di lavoro in una realta' che economicamente resta asfittica. Sono iniziati ieri pomeriggio i colloqui nella sede palermitana dell'associazione di categoria: nei locali in via Laurana, si e' presentato il primo gruppo di 28 candidati da selezionare e di cui anche oggi ne saranno testate motivazioni e capacita'; mentre la seconda tranche e' attesa l'1 e il 2 febbraio, per un totale di 75 aspiranti. L'AGI e' andata a sentirli. Con un'eta' media di circa 40 anni - il piu' giovane ha appena 21 anni, il piu' grande 61 - tra loro ci sono undici donne, e provengono da tutte le province della Sicilia, ognuno di loro con una storia e un percorso di vita differente, ma tutti uniti dal desiderio di trovare un lavoro in una regione dove le occasioni, non solo a causa della crisi, sono assai scarse. Come nel caso di Francesco Alaimo, 26enne palermitano laureando in Economia e finanza: "In un panorama cosi' carente da un punto di vista lavorativo, ci si aggrappa a qualsiasi occasione. Mi mancano solo cinque esami per laurearmi. Malgrado ci sia un progetto, non sappiamo ancora come rispondera' la citta' all'iniziativa: solo dopo valutero' se dare priorita' al mio corso di studi o proseguire".

C'e' chi, invece, una scelta l'ha gia' fatta, come Cetti Zummo, 26enne, anche lei palermitana, diplomata al liceo classico: "Da due anni ho lasciato il Dams -spiega- mi mancavano solo sette materie, ma divisa tra lo studio e il lavoro, alla fine ho scelto quest'ultimo, dapprima dando una mano nella pizzeria di famiglia. Ora, invece, la mattina sono impegnata con un'associazione che si occupa di bambini e nel pomeriggio faccio la baby sitter. Quando ho letto questo annuncio non ho avuto nessun dubbio. La fatica non mi spaventa, non penso ci siano mestieri da maschi: noi possiamo fare qualsiasi professione, anzi forse e' l'uomo che si priva, mentre noi no". Tra i giovanissimi spicca la 21enne Maria Elisabetta Oddo, di Palermo, diplomata al liceo linguistico, ma che fino a 14 anni ha vissuto a Trento dove abitano alcuni parenti: "Al momento sono disoccupata -racconta-, ma era un'occasione che non potevo lasciarmi sfuggire". Impietoso il raffronto tra la Sicilia e il Nord: "L'esperienza che ho fatto qui e' molto deludente, e' praticamente impossibile trovare un impiego. Ogni estate parto per il Trentino e tra Firenze e Milano c'e' sempre qualche occasione stagionale nei ristoranti, li' e' piu' facile e ci sono molte occasioni per i ragazzi". Non ci sono solo giovani in fila per diventare lustrascarpe, tanti anche gli over-quaranta come Sebastiano Alicata, 45 anni, geometra, da due anni disoccupato, sposato e con due figli di 16 e 18 anni da mantenere. "Ho lavorato per anni come impiegato amministrativo -spiega- e da circa un anno e mezzo sono in cerca di una nuova occupazione. A spingermi in parte e' stata la voglia di mettermi di nuovo in gioco, dopo vent'anni trascorsi dietro una scrivania. Ma ad attrarmi e' stato soprattutto il fascino di un mestiere cosi' antico. Ricordo ancora che da piccolo accompagnavo mio nonno dal lustrascarpe in piazza Giulio Cesare, e della passione che questo signore metteva nel suo lavoro. Ho sempre amato i lavori artigianali e da mio nonno ho ereditato la cura per la manutenzione degli strumenti a fiato. Sara' una occasione unica per far capire a palermitani e ai turisti che a Palermo non esiste soltanto il percorso arabo-normanno, ma anche altre attivita' del passato che ancora oggi possono dare lustro alla citta'".

Ma tra i le decine di aspiranti, in fila c'e' anche chi l'odore del cuoio l'ha sempre respirato e tra le scarpe si puo' dire ci sia nato. "Praticamente sono figlia d'arte -racconta Provvidenza Lo Giudice, 48 anni che per 30 anni ha lavorato in una fabbrica di scarpe- mio padre e mio fratello sono stati calzolai, e quando avevo tre anni mia sorella mi portava con se' nella fabbrica di scarpe di proprieta' dello zio del suo fidanzato. Come le mie sorelle, ho iniziato prestissimo a lavorare in una fabbrica di calzature nel reparto definizione e lucidatura. Quando ho letto l'annuncio ho pensato 'questo e' il mio lavoro e qui mi sentiro' a casa'". Al momento Provvidenza vive con la madre, e il suo piu' grande desiderio e di avere nuovamente un'occupazione, anche a costo di sacrifici: "Non mi spaventa l'idea di lavorare in strada, non mi darebbe alcun fastidio -assicura- anche perche' e' la mia professione, mi verrebbe facile e lo farei con dignita'". Qualche perplessita', invece, non nasconde Rosanna consoli, 41 anni, diplomata in ragioneria, sposata e con una figlia ventenne. "Prima impiegata come contabile in uno studio tributario -spiega- sono disoccupata da circa 6 mesi. Una scelta coraggiosa? Ho visto sia a Napoli che a Roma altre donne fare lo stesso mestiere e riproporlo qui mi e' sembrata una buona idea, anche se riconosco che mai avrei immaginato di partecipare a un colloquio per un posto di lustrascarpe. Certo sara' difficile lavorare in citta', non penso che ci sia tutta questa richiesta. Solo mia figlia mi ha criticato -ammette- dicendomi 'ti metti a lucidare scarpe?', ma credo solo per un pregiudizio per le cose pratiche: non esistono lavori umili, e' sufficiente che siano fatti con passione e professionalita'". Per il presidente di Confartigianato Palermo Nunzio Reina, l'iniziativa che riguarda la realizzazione di 15 postazioni per lustrascarpe "permettera' di far rivivere questo antico mestiere ormai dimenticato. Siamo positivamente sbalorditi dal numero di candidature arrivate -conclude- perche' cio' dimostra che le antiche tradizioni possono rivivere sia grazie ai giovani sia grazie a coloro che hanno gia' lavorato nel settore e vogliono rimettersi in gioco".