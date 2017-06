Palermo, bimba picchiata e ricoverata: denunciata la madre

E' stata denunciata la mamma di una bambina di diciotto mesi ricoverata ieri sera all'Ospedale pediatrico di Palermo "Di Cristina", in condizioni gravi e con lesioni cerebrali, nel reparto di Rianimazione. I medici hanno riscontrato ferite e lesioni in varie parti del corpo, escoriazioni e persino morsi, segni inequivocabili di maltrattamenti e lesioni.

La situazione e' critica, ma stazionaria e la bimba non e' ritenuta dai medici in pericolo di vita. Per tutta la notte la ventunenne, che risponde di violazione degli obblighi di assistenza e lesioni personali, e' stata interrogata dai carabinieri insieme a parenti e conoscenti. La donna, che e' incinta e soffrirebbe di problemi psichici, ha un'altra figlia di 2 anni e mezzo ricoverata dal 15 giugno per delle fratture ai polsi, con trenta giorni di prognosi. Le figlie, non riconosciute dal padre che e' un pregiudicato, sono state affidate al direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Giorgio Trizzino.