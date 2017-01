Palermo, indagato il candidato sindaco Ferrandelli. Lui: "Vado avanti"

PALERMO, IL CANDIDATO SINDACO FERRANDELLI INDAGATO PER VOTO DI SCAMBIO

Il candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli ha ricevuto un invito a comparire per essere sentito nell'ambito di una indagine relativa a una ipotesi di voto di scambio per le elezioni del 2012. A renderlo noto e' lo stesso ex deputato regionale che assicura che chiarira' tutto e non si tirera' indietro: "Rimango sorpreso come, dopo quasi cinque anni, proprio nel pieno di una campagna elettorale in cui sto registrando grande entusiasmo e partecipazione da parte delle palermitane e dei palermitani per la mia candidatura, si apre un'indagine su di me". Ferradelli spiega di avere chiesto di essere ascoltato al piu' presto "in modo da chiarire con celerita' la mia posizione e di fugare eventuali dubbi sulla mia condotta che e' sempre stata improntata alla massima trasparenza ed al rispetto delle leggi".

FERRANDELLI NON MOLLA: "VADO AVANTI"

Un anno e mezzo fa si e' dimesso da deputato dell'Assemblea regionale siciliana all'interno della quale rivestiva il ruolo di vicepresidente della Commissione antimafia, ricorda Ferrandelli, "proprio denunciando l'abbassamento della tensione morale all'interno del parlamento siciliano. Rassicuro tutti della mia assoluta estraneita' ai fatti. Quanto accaduto non scalfisce minimamente la mia volonta' di concorrere alla carica di sindaco di Palermo, anzi la rafforza, sapendo di dover lottare con ancora maggiore forza e determinazione per affermare i valori della partecipazione democratica nei quali ho sempre creduto e nei quali voglio continuare a credere".