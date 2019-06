Palermo, maltrattamenti a scuola. 6 maestre sospese

Sei maestre sospese per violenze e maltrattamenti sugli alunni di età compresa tra i 3 e i 6 anni. E' successo a Collesano, in provincia di Palermo. La procura di Termini Imerese ha delegato i militari della locale Stazione all'esecuzione dell'ordinanza del gip nei confronti di sei insegnanti di un istituto dell'infanzia. Il provvedimento del giudice ha previsto misure interdittive che prevedono la sospensione per dodici mesi a carico di tre insegnanti e per nove mesi nei confronti degli altri tre.

Le indagini, sviluppate nell'anno scolastico in corso a seguito di segnalazioni e informazioni assunte sul territorio e successivamente confermate da alcuni genitori, hanno consentito di documentare sistematici e quotidiani maltrattamenti fisici e psicologici da parte delle sei maestre ai danni dei bambini che frequentano tre classi della scuola dell'infanzia di Collesano.