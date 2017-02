Palermo, poliziotto si spara all'università: è grave

Un colpo di arma da fuoco in via Ernesto Basile, all'interno della cittadella universitaria di Palermo. Sarebbe stato un agente di polizia, che avrebbe tentato di togliersi la vita sparandosi un colpo alla tempia.

Il poliziotto, in servizio al Reparto prevenzione crimine della Questura di Palermo, sarebbe giunto in via Basile a bordo di una Fiat Panda. Sul posto le volanti della polizia di Stato e gli investigatori della polizia scientifica. Il ferito e' stato trasportato dal 118 in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Civico, dove sono presenti numerose auto della Polizia di stato.