Raid vandalico alla scuola "Giovanni Falcone" di via Pensabene, allo Zen di Palermo. Ignoti, riferisce la polizia, hanno staccato la testa e una parte del busto alla statua del magistrato ucciso dalla mafia 25 anni fa e che si trova all'esterno dell'edificio, e l'hanno utilizzata come 'ariete' per sfondare il vetro superiore della porta d'ingresso della scuola. Indaga la polizia. Piu' volte l'istituto e' stato oggetto di raid vandalici.